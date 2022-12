In casa Inter si monitorano costantemente le condizioni fisiche di Marcelo Brozovic. Il centrocampista nerazzurro è uscito acciaccato dalla sfida con l’Argentina di martedì scorso e molto probabilmente verrà quindi risparmiato nella finalina di domani per Qatar 2022 tra Croazia e Marocco: il suo problema muscolare sembra di poco conto, ma secondo Sky servirà comunque cautela per evitare brutte ricadute.