Il viaggio di Piero Ausilio in Inghilterra dovrebbe portare frutti immediati, questo è quanto si apprende da Sky, che spiega come già in serata i nerazzurri potrebbero ricevere la prima offerta ufficiale per André Onana, dopo i dialoghi avviati proprio qualche giorno fa. Per il club nerazzurro, la valutazione del portiere camerunense si aggira attorno ai 50 milioni di euro più bonus.