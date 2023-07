In attesa di un rilancio del Manchester United per Onana e di capire come gestire la situazione legata al futuro di Lukaku, l'Inter sta chiudendo il secondo acquisto estivo dopo Frattesi: in queste ore arriverà firma di Raffaele Di Gennaro, portiere classe '93 che arriverà per fare il terzo. Un acquisto utile per le liste, sarà uno di quei giocatori registrati come 'calciatore cresciuto nel vivaio' sia nell'elenco per la Serie A che in quello Champions. Di Gennaro ha fatto parte di quell'Inter Primavera allenata da Stramaccioni, che nel 2011-12 ha vinto scudetto e la NextGen Series (poi sostituita dalla Youth League).



L'ALTRO ARRIVO - Non solo Di Gennaro, in serata è atteso anche l'arrivo in Italia del difensore tedesco Bisseck. Classe 2000, è stato il capitano della Germania all'Europeo Under 21 e dalla prossima stagione sarà il vice Bastoni. L'Inter ha pagato gli 8 milioni di clausola rescissoria che servivano per prenderlo dall'Aarhus.