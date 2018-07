La stagione con l'Atletico non è stata esaltante, ma con la maglia della Croazia Vrsaljko ha mostrato di essere un calciatore di assoluto livello. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come l'ex esterno del Sassuolo si sia guadagnato un nuovo soprannome per il suo look.



“Sui giornali croati recentemente hanno cominciato a chiamarlo «Escobar» per i capelli pieni di gel e i baffi molto «sudamericani»: Vrsaljko non arrivava certo dalla sua miglior stagione, con l’Atletico, ma con la maglia a scacchi della sua nazionale è tornato quello che aveva spinto Simeone a investire 16 milioni (due estati fa)”.