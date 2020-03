Tempo diè tempo didove, a prescindere da come finirà la stagione, c'è la consapevolezza che, salvo disastri sportivi (quando e se ripartirà il campionato), la qualificazione alla prossima Champions League forzerà il club a mettere in piedi unaTante sono le idee, ma quella più importante riguarda l'inevitabile, andato troppe volte in sofferenza nel corso dell'anno.Certo della conferma anche per la prossima stagione è senza dubbi il solo. L'attaccante belga arrivato soltanto la scorsa estate è stato promosso a pieni voti da Conte al suo primo anno in Serie A anche se, ovviamente, dovrà migliorare anche nell'apporto in zona gol contro le big.Salvo sorprese tornerà al Manchester United l'attaccante cilenoil cui rendimento è stato fortemente condizionato dagli infortuni, ma che non può essere considerato un'occasione di mercato. Il suo cartellino dovrà essere pagato ai Red Devils e il suo contratto da 11 milioni di euro annui (che quest'anno l'Inter paga solo per 5) pesa troppo per il monte ingaggi nerazzurro.Fosse solo perresterebbe in nerazzurro senza ogni dubbio. Il problema per l'argentino è rappresentato dalladi euro presente nel suo contratto che attira molto il Barcellona con cui il Toro ha già parlato. La trattativa per il rinnovo con eliminazione della clausola non è mai decollata e a fine anno il rischio che parta è concreto. Un discorso diverso va invece fatto perche è corteggiatissimo da mezza Serie A e che, quest'anno, si è fatto trovare pronto nel ruolo di terza/quarta punta. Non è detto che l'Inter, l'anno prossimo, non decida di concederlo in prestito per farlo giocare con più continuità.Come muoversi quindi?. Il primo sarà quasi certamente Olivier, (i contatti con gli agenti sono vivissimi) che resta in scadenza a fine anno con il Chelsea e potrà arrivare a parametro zero. L'altro colpo sarà invece finanziato dall'addio di Mauroche, salvo sorprese, tornerà in nerazzurro al termine del prestito al PSG. Sebbene l'ex capitano si sia detto disposto anche a restare all'Inter, sarà messo sul mercato con l'obiettivo di ricavare non meno di 70 milioni di euro magari inserendolo in qualche operazione di scambio. Il sogno di Marotta resta, ma un'affare con la Juventus è e resta complicato e allora spazio ad alternative come potrebbe esserein uscita dall'Arsenal. Infine c'è da definire il futuro diche l'Inter può controriscattare dal Genoa. Se partisse Esposito potrebbe anche rientrare per restare. Le linee guida della strategia per l'attacco sono tracciate. Aspettando la ripresa del campionato e, speriamo, la fine dell'emergenza coronavirus.