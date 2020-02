In Brasile accostano il nome di Gabigol, centravanti del Flamengo campione del Sudamerica, meteora all’Inter nel campionato italiano, a quello di Neymar. Pedrinho, però, ci va cauto. L’ex terzino brasiliano, visto in Italia con la maglia del Catania a metà anni ’80, dice la sua a SporTV: “Calma, andiamoci piano. Gabigol è un attaccante supermoderno. È un finalizzatore, ha forza, tecnica, ha una grande lettura del gioco. È un dato di fatto che meriti più opportunità in nazionale. mA Neymar è di un altro livello”.