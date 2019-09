L'Inter è impegnata sul difficile campo di Genova e Conte sembra intenzionato a consegnare la prima maglia da titolare ad Alexis Sanchez. Ma chi sarà il partner d'attacco del calciatore cileno? Per l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Lukaku sembra in vantaggio su Lautaro Martinez, ma se alla fine fosse l'argentino a scendere in campo, scrive la "rosea”, si tratterebbe di un esame per due.



“Ma il momento è arrivato: il suo numero 7 agirà con un centravanti di riferimento. Se sarà Lautaro, sarà un esame per due. Anche il Toro ha qualcosa da dimostrare: se con Conte altri hanno fatto un salto di qualità visibile, il Toro, atteso alla stagione dell’esplosione, per ora è sui livelli del 2018-19. Nel bene (qualità e voglia non sono in discussione) ma anche nel «male»: ancora troppa irruenza, tante cadute e un interrogativo tattico. Può fare il partner di Lukaku o è centravanti puro? E da «nove» può dare ciò che vuole Conte per la squadra? I dubbi non sono sciolti e il tecnico fatica a privarsi di Romelu”.