Barella e Brozovic hanno capovolto la storia dell'Inter dopo 89' di sofferenza. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Poi, all’89’, Barella e Brozovic hanno inventato il gol della vittoria. Un gol che diventa un segnale di risveglio, se non ancora di rinascita; il grimaldello per restituire all’Inter fiducia, speranza e una posizione migliore in classifica, oltre che per trasformare i fischi incombenti in osanna. Tutti sotto la curva, ma per prendere gli applausi: a volte bastano due tocchi giusti per ribaltare una storia”.