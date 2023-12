E con questo nettosono, che si era illusa di poterla staccare. Giusto, giustissimo, così perchélasciando all’Udinese soltanto la prima mezz’ora di speranza sullo 0-0. Poi in otto minuti si scatena la furia nerazzurra, con una, capace di chiudere il primo tempo con tre gol a zero, ai quali si aggiunge il quarto nella ripresa di Lautaro, sempre più capocannoniere a quota quattordici. Quattro reti firmate da altrettanti marcatori rappresentano un, con l’unico rimpianto di non averla battuta nello scontro diretto, e un’iniezione di fiducia in vista di martedì, quando l’Inter riceverà la Real Sociedad con l’intenzione di batterla per chiudere in testa anche il girone di Champions, che garantirebbe un sorteggio teoricamente più favorevole per gli ottavi. In attesa di sapere quali saranno i prossimi avversari in Europa, questa vittoria contro l’Udinese offre, a cominciare dalla sua capacità di non lasciarsi condizionare dalla pressione psicologica esercitata dai precedenti successi della Juventus. E poi, o meglio soprattutto, l’Inter dimostra di non patire le tante assenze per infortuni, grazie all’- Inzaghi, infatti, è costretto a schierare una difesa d’emergenza per l’infortunio di De Vrij che si aggiunge a quello di Pavard e così, con il ritorno dia sinistra, al fianco del centrale Acerbi parte titolare, alle spalle diche deve far dimenticare l’altro assente Dumfries.perché i nerazzurri aggrediscono subito l’Udinese e dopo meno di 10’apre le danze colpendo il palo con un colpo di testa. E’ la prova generale che precede il festival del gol, perché la squadra di Cioffi cerca invano di alleggerire la pressione grazie al mancato interista Samardzic, bravo a far partire il contropiede.Sempre più schiacciata nella propria metà campo,, concesso dopo revisione suggerita dal Var, per una trattenuta di Perez a Lautaro. Come al solito sul dischetto vae come al solito non fallisce il sesto rigore stagionale, quindicesimo per lui da quando è in Italia. Sbloccato lo 0-0, l’Inter ha il merito di non accontentarsi e nel giro di 8’ di fuoco segna altri due gol, prima conche raccoglie un bel passaggio di Calhanoglu e batte Silvestri con un perfetto diagonale da sinistra e poi con, smarcato da Mkhitaryan, che firma il 3-0 a fine primo tempo con un tocco di destro., in cui èperché tutti giocano bene. L’Inter, infatti, non si ferma mai, senza offrire punti di riferimento agli avversari, attaccando bene sia sulle fasce con Bisseck e Dimarco, sia al centro dove Calhanoglu dirige l’orchestra liberando a turno Barella e Mkhitaryan, per la gioia di Lautaro e Thuram, pronti ad avventarsi su tutti i palloni che ricevono da ogni parte.- Inzaghi aspetta che incominci la ripresa prima di avviare il. E soltanto quando ha la conferma che l’Inter controlla la partita, risparmia Bastoni e Thuram, rilanciando Carlos Augusto e Arnautovic. Poi tocca ad altri tre titolarissimi, Dimarco, Calhanoglu e Mkhitaryan, lasciare spazio rispettivamente a Cuadrado, Asllani e Sensi, mentre dall’altra parte finisce la. Non finisce mai, invece, la partita diche torna a segnare a San Siro, firmando il suo ventottesimo gol nell’anno solare, come Vieri e Milito.