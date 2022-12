Aumenta la fila per Josh Doig. Il terzino sinistro scozzese è una delle poche note liete per il Verona, ultimo in classifica dopo le prime 15 giornate di campionato in Serie A. Nelle quali il ventenne arrivato la scorsa estate per 3,6 milioni di euro dall'Hibernian ha raccolto 9 presenze, condite da 2 gol e altrettanti assist. Sotto contratto fino a giugno 2006, Doig ha provato a rassicurare i tifosi dell'Hellas, dichiarando al Corriere di Verona: "Io resto qui".



Nonostante l'interesse di Atalanta, Bologna, Lazio, Napoli e Roma e Inter. I nerazzurri sono alla finestra sul mercato degli esterni mancini, anche perché hanno messo in vendita il tedesco Robin Gosens. Doig, nato 13 giorni dopo la tragedia del 5 maggio 2002, diventerebbe il primo calciatore scozzese nella storia dell'Inter.