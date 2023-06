In attesa di definire quelle partenze necessarie per consegnare a Beppe Marotta e Piero Ausilio un budget per completare la rosa di Simone Inzaghi, prendono corpo i nomi dei potenziali sostituti.da perfezionare, finito prepotentemente nel mirino dell'Union Berlino. La qualificazione alla prossima Champions League da parte della formazione della capitale tedesca ha posto l'esigenza di alzare il target degli obiettivi di mercato e l'ex atalantino rientra fra questi., che appena un'estate fa perfezionava il suo acquisto a titolo definitivo per una cifra compresa tra i 27 e i 28 milioni di euro,, potendo disporre sulla corsia mancina già di un titolare affermato come Dimarco, maDal canto suo Gosens ha già aperto ad un ritorno in Germania e ha raggiunto un principio di intesa col suo possibile futuro club in merito ai termini economici del contratto., uno dei calciatori che si è messo maggiormente in evidenza nell'ultimo campionato di Serie A tra le fila della squadra brianzola., che nelle ultime stagioni hanno portato avanti diverse operazioni di mercato sull'asse Milano-Monza,- autore di 6 gol e 5 assist in 35 partite - per il quale i nerazzurri non sono gli unici ad essere interessati (pure la Juventus e alcune squadre di Premier gli hanno messo gli occhi addosso) ma si sentono in pole position. E nell'ambito di queste chiacchierate è stata paventata laper abbassare l'esborso cash per Carlos Augusto. Tra queste risulta anche il nome di, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia biancorossa, proprio in prestito dall'Inter.