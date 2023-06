. Potrebbe essere un classico copione da film, invece è lo svolgimento di una partita di calcio. Quella diin particolare, che ha bagnato l'esordio al Campionato Europeo Under 21 con una prova a tutto tondo, nel bene e nel male. Laha iniziato il suo cammino contro Israele e il tecnico Di Salvo ha dato al classe 2000 dell', obiettivo dell'le chiavi della difesa e della squadra: fascia di capitano al braccio per il 22enne, un peso che si è fatto sentire e che ha portato anche alla 'caduta'.- Che non fosse una notte particolarmente fortunata per i tedeschi si era già intuito al 3', quando. Alla fiera degli errori partecipato anche Bisseck, che al 20' è entrato nell'azione del primo gol della partita, quello di Israele:- A differenza di Moukoko e Ngankam, però,. Niente meglio di un gol per rimediare all'errore commesso solo poco prima e raddrizzare la partita che la Germania non è poi riuscita a fare sua, nonostante un tempo in superiorità numerica.- Un esordio a tutto tondo che sicuramente non sarà passato inosservato dalle parti di viale della Liberazione., i nerazzurri sono intenzionati a pagare laprevista nel contratto con l'Aarhus per assicurarsi un rinforzo in prospettiva per la difesa. L'affare, però, non è ancora del tutto chiuso. Non per problemi con il club danese e la clausola da pagare in due esercizi, ma l'Inter deve muoversi con un occhio al bilancio e avere la liquidità necessaria per affondare il colpo. Nel frattempo l'entourage del giocatore, che con i nerazzurri ha raggiunto un', attende l'inserimento di altri potenziali acquirenti per vedere se ci sia l'occasione di strappare un ingaggio più elevato.