L'Inter si cautela in caso di addio a Lukaku. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sono in pressing sull'attaccante italo argentino Mateo Retegui, 23 anni. In attesa di trattare col Tigre, che lo riscatterà dal Boca Juniors per 2 milioni di euro riservando il 50% sulla futura rivendita. La voglia di Italia è forte (piace pure a Napoli e Roma), ma è forte anche l'interesse dell'Eintracht Francoforte.



Intanto l'Inter prosegue l'osservazione dei parametri 0, dal brasiliano Roberto Firmino del Liverpool al francese Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach (più difficile).