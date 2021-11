Tempo di rinnovi in casa Inter. Dopo le firme di Bastoni, Lautaro e Barella, ora i dirigenti nerazzurri sono alle prese con la trattativa più complicata. Marotta e Ausilio ieri hanno incontrato il padre e l'avvocato di Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto a giugno.



La volontà del club nerazzurro è di prolungare l'accordo con il centrocampista croato, ma non intende andare oltre i 6 milioni di euro netti a stagione: Brozovic ne chiede 7 sempre secondo il Corriere della Sera. L'Inter è ottimista, ma ha anche fretta.