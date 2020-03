La grande stagione di Lautaro Martinez, almeno fino all’interruzione del campionato, è stato uno dei lati positivi per l’Inter di Antonio Conte. L’attaccante argentino, arrivato a Milano nel 2018, ha infatti messo in mostra tutto il suo talento, rivestendo un ruolo fondamentale nella rinascita nerazzurra, insieme al partner d’attacco Romelu Lukaku. I numeri, del resto, parlano chiaro: 16 gol (11 in Serie A e 5 in Champions League) in 31 apparizioni. Numeri che non sono passati inosservati ai tanti operatori di mercato. Soprattutto a quelli del Barcellona. Proprio i catalani, che dopo l’esonero a stagione in corsa di Ernesto Valverde devono ricostruire un progetto ormai logoro, sono la squadra più interessata a Martinez. Lo sanno bene i betting analyst che, come riporta Agipronews, quotano a 3,05 un possibile approdo dell’argentino al Barcellona entro il 10 settembre 2020. L’attenzione sul numero 10 nerazzurro, però è alta e la concorrenza spietata. Sebbene lo scenario più plausibile sembra essere quello di una permanenza all’ombra del Duomo (1,40), anche il Real Madrid è tra le possibili destinazioni per Martinez: si gioca a 6,00. Più staccate Manchester City (15,00) e Paris Saint Germain (31,00).