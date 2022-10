Lieve incidente stradale per Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, a Milano nella serata di ieri: secondo MilanoToday.it, l'attaccante nerazzurro era alla guida della sua Lamborghini Huracàn insieme alla fidanzata Agustina Gandolfo, in centro città, quando, verso le otto, all'altezza di un semaforo in via Vincenzo Monti, è stato tamponato da un milanese.