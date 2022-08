L'Inter ha incontrato nella mattinata di oggi presso la sede di Viale della Liberazione i rappresentanti di Roc Nation l'agenzia che cura i diritti di immagine e non solo di Romelu Lukaku. Si tratta di Michael Yormark e Alan Redmond, presidente e head of football di Roc Nation Sports che sono stati fra i protagonisti del trasferimento in nerazzurro del bomber belga.