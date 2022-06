Presi, quasi presi: se c’è una squadra che si sta muovendo bene e con decisione sul mercato, pur avendo sempre un occhio molto vigile sul mercato, questa è. Se si guarda in casa, invece, tutta questa rapidità e decisione non si vede:(riscatti compresi). Vero chele trattative sono a buon punto, ma per accontentare Juric e provare davvero a fare quel salto di qualità atteso da una vita dai tifosi servirà di più rispetto al portiere di riserva e il riscatto di un attaccante già in rosa.Fra due settimane inizierà ufficialmente la nuova stagione con i primi allenamenti e al Torino manca ancora più di metà squadra titolare:non rinnoverà il contratto,tornerà al Milan,andrà via,non sarà riscattato e al momenti non è ancora stato trovato l’accordo per i riscatti di. Senza dimenticare che ai saluti ci sono anche, non due titolatissimi ma giocatori importanti. Di tempo per permettere a Juric di poter lavorare da inizio ritiro con la squadra quasi al completo (importantissimo per provare a scalare posizioni in classifica in un campionato particolare come il prossimo, considerata anche l’interruzione per il Mondiale) ce n’è ancora: in queste due settimane bisognerà però velocizzare i tempi, chiudere le trattative, fare quello che raramente si è fatto negli anni precedenti. Toro, prendi esempio dall’Inter.