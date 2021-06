Prosegue il pressing di Chelsea e Psg sull’esterno marocchino, Achraf Hakimi. A fronte di un’offerta da 75 milioni di euro, l’Inter è pronta a salutare il calciatore dopo appena un anno trascorso insieme, i nerazzurri sanno che l’eventualità non è così remota, anzi, e per questo sono già al lavoro per una valida alternativa.e all’uscita né l’agente del calciatore, né l’intermediario italiano, hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Una cosa è sicura,a un eventuale trasferimento del calciatore all’estero. Invece è tutto aperto e l’incontro di oggi lo testimonia: l’Inter segue con estremo interesse Emerson Royal.