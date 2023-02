Mercato ufficialmente chiuso da pochi giorni, ma l'Inter è già al lavoro per giugno. La priorità è trovare un sostituto di Milan Skriniar, che dalla prossima stagione sarà un nuovo giocatore del Psg., che in questa stagione ha totalizzato 14 presenze, un gol e un assist con l'Udinese.- Punto fermo della squadra di Sottil, ha compiuto da poco 27 anni e ha il contratto in scadenza a giugno 2024.ha pubblicato una foto che testimonia un suo passaggio nella sede nerazzurra. Incontro preliminare con l'entourage del giocatore quindi, aspettando le prossime mosse.- Non c'è solo Becao però, per sostituire Skriniar l'Inter sta studiando anche altri profili diversi tra loro.è un altro nome sulla lista di Marotta, contratto in scadenza con la Roma e possibile occasione a parametro zero; nella Fiorentina c'è quelche piace da tempo così comedell'Atalanta, per il quale nei giorni scorsi c'erano già stati contatti in caso di cessione di Skriniar al Psg già a gennaio. Nomi, idee e strategie per il dopo Skriniar, con Becao al centro dei pensieri nerazzurri.