Il mercato è partito, sono stati giorni di incontri anche per i dirigenti dell'Inter. Perché Piero Ausillio, ds nerazzurro, sta studiando le soluzioni in vista della prossima estate. E la tentazione Mateo Kovacic torna di moda, perché il centrocampista croato piace molto a Luciano Spalletti - suo estimatore da anni - e proprio Ausilio lo ha portato in Italia dalla Dinamo Zagabria negli anni scorsi. L'Inter ha realizzato una plusvalenza importante con la sua cessione al Real Madrid; adesso però lo riprenderebbe volentieri, considerato giocatore ideale per la mediana della prossima stagione.



TRA IL REAL E ALLEGRI - Nei giorni scorsi, uno degli uomini dell'entourage di Kovacic ha avuto un incontro diretto a Milano con l'Inter: occasione buona per parlare di Mateo oltre che del difensore Benkovic della Dinamo Zagabria. Da parte nerazzurra, la conferma di voler riportare Kovacic in Italia. Ma il vero problema è la posizione del Real Madrid, perché Zidane non ha nessuna intenzione di liberare il croato, anzi: lo ritiene importante, fondamentale per il prossimo anno e non vuole che sia messo in vendita. Anche dal futuro di Zizou dipenderà quindi il destino di Kovacic, l'Inter aspetta e spera. Mentre non va escluso un inserimento della Juventus, perché Allegri è sempre stato invaghito di Mateo e può essere un'opportunità. Non più in cima alla lista bianconera come un anno fa. Ma il mercato è lungo...