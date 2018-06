Riprendere Rafinha sarà un'operazione più che difficile. E il segnale arriva forte e chiaro da Barcellona, dove nelle ultime ore c'è stato un nuovo incontro tra l'entourage del centrocampista e il Barça, con l'Inter ad attendere novità determinanti. Intanto, il riscatto del brasiliano non sarà esercitato come noto di fronte ai 38 milioni bonus compresi inaccessibili per ragioni di bilancio in questo momento; ma il Barcellona ha alzato il muro in questo contatti con gli agenti di Rafinha, non arrivano buone notizie per l'Inter.



VOLONTA' E MURO - Il giocatore sta spingendo per tornare in nerazzurro, dove si è finalmente sentito protagonista. E questa è la speranza dell'Inter per rinegoziare il trasferimento con un potenziale prestito biennale con obbligo di riscatto; ma il Barcellona ha assicurato agli agenti di Rafinha di volere solo una cessione definitiva, niente sconti sul prezzo o regali sulla formula all'Inter o ad altri club. Il brasiliano è stato determinante a Milano, il Barça dà peso a questo fattore e dopo 6 mesi non ha motivo di rinegoziare il prezzo stabilito a gennaio con l'Inter. Ecco perché le notizie sono state tutt'altro che positive, ma il ds Ausilio non si è ancora arreso. Perché Rafinha spera. Ma il Barça fa muro...