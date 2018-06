Spalletti vuole Nainggolan all'Inter, ma il centrocampista belga della Roma costa 40 milioni di euro e i nerazzurri hanno anche un piano per Rafinha. Domani scade l'opzione per riscattarlo e l'Inter non la eserciterà, però vuole comunque richiederlo al Barcellona per la prossima stagione. Una pista alternativa per il centrocampo porta all'olandese Strootman della Roma, che a sua volta si avvicina a Cristante dell'Atalanta.