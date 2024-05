Inter: incontro tra Marotta, Antonello e Oaktree. Tutti i nodi da sciogliere per il futuro

Il comunicato ufficiale è arrivato nel corso della mattinata di oggi e haNasce così la nuova Inter americana che ora avrà alcuni aspetti da risolvere, dopo le acquisizioni delle quote di Suning: se il passaggio di proprietà è cosa fatta, ecco che il futuro del club nerazzurro è ancora un'incognita. Oaktree ha, in ogni caso, ribadito piena fiducia nell'attuale dirigenza, come dimostrato anche dall’incontro di oggi.

Un vertice per stabilire le linee guida da seguire da questo momento in poi. Nella foto, in copertina, a margine dell'incontro,(Co-Head of Europe for Oaktree's Global Opportunities strategy)(Oaktree's Global Opportunities strategy Managing Director). Un appuntamento, un’immagine ufficiale che sancisce l’avvio di una nuova era per il club di Viale della Liberazione.

, questo è vero. Ora ci saranno dei tempi tecnici di transizione da rispettare che potranno consentire al nuovo corso di decollare davvero. Specialmente a livello societario, i nodi da sciogliere sono numerosi. Il nuovo corso meneghino si baserà, comunque, sulla continuità,, soprattutto dal punto di vista sportivo., invece,che si dimetteranno, ma verranno ri-eletti nel CdA dopo che il collegio sindacale chiederà a Steven Zhang - presidente in pectore - di convocare una nuova assemblea dei soci. Per metà giugno, tutto dovrebbe essere risolto.(con tre ipotesi in ballo: Marotta, Javier Zanetti – attuale vicepresidente del club – o una figura legata a Oaktree)(da Lautaro a Barella, passando per il tecnico Simone Inzaghi), ma con le solite armi a disposizione della triade Marotta/Ausilio/Baccin: operazioni oculate, precise, studiate per la sostenibilità economica e con budget zero finché non avverrà qualche cessione, dato il saldo entrate-uscite dovrà essere positivo.