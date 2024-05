. Come già fatto ieri (LEGGI QUI) anche oggi Calciomercato.com racconta in tempo reale tutti i principali sviluppi della giornata.- La burocrazia è molto rapida: come si legge sul Corriere della Sera, esperti di diritto lussemburghese spiegano che

Il fondo USA potrà così prendere possesso non soltanto del 68% delle azioni del club in mano a Suning, ma anche del 31% detenuto da Lionrock, alleato del gruppo cinese. Più precisamente, Oaktree diverrà proprietario della cassaforte lussemburghese che detiene le azioni del club, ma il controllo dell'Inter si trasferirà dalla Cina agli Stati Uniti.- Concluso il procedimento in Lussemburgo e salvo resistenze dei rappresentanti di Suning,Probabile che il cda sarà composto da consiglieri indipendenti (con la conferma di Carlo Marchetti e Amedeo Carassai) e che agli amministratori esecutivi (Antonello e Marotta) sia lasciata ampia autonomia decisionale e gestionale.nell'area sportiva.

per fornire "agli investitori una delle offerte più complete di prodotti di investimento alternativi". Secondo l’accordo firmato,"Pur collaborando per sfruttare i reciproci punti di forza, Oaktree opera come azienda indipendente all’interno della famiglia Brookfield, con le proprie offerte di prodotti e team di investimento, marketing e supporto", si legge nel sito affermando l’ampia autonomia della società statunitense.

Brookfield Asset Management è uno dei principali gestori patrimoniali alternativi a livello mondiale con oltre 900 miliardi di dollari di asset in gestione in immobili, infrastrutture, energia rinnovabile, private equity e credito: in particolare investe tramite quattro controllate (Brookfield Property Partners, Brookfield Infrastructure Partners, Brookfield Renewable Partners e Brookfield Business Partners). Tra i maggiori azionisti di Brookfield ci sono anche investitori istituzionali, come Royal Bank of Canada.- A questo punto, come si legge sulla Gazzetta dello Sport,di una settimana prevista a fine luglio con tanto di amichevoli contro Atletico Madrid e Paris Saint-Germain.