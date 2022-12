I dati del GPS non mentono, il centrocampista dell’Inter, Marcelo Brozovic, ha stabilito un record del mondo. Lo scrivono in Croazia, dove spiegano che nel corso di Croazia - Giappone, Brozovic ha percorso la bellezza di 16,7 chilometri. Mai nessuno aveva corso così tanto in una partita di calcio. Strappato il precedente record di 16,33 chilometri. A chi apparteneva? Sempre a Brozovic, che aveva fatto registrare il sorprendete dato dopo la sfida tra Croazia e Inghilterra, in cui aveva macinato 16,33 chilometri.