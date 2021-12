In casa Inter i rinnovi rappresentano la priorità. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Ausilio e Marotta vogliano confermare un gruppo che si sta dimostrando ancora affamato di vittorie.



“Il punto di partenza è solo uno: l’Inter è convinta di aver messo su una macchina quasi perfetta, la quota 46 che vale mezzo scudetto è lì a dimostrarlo. L’altro punto, quello di caduta, tocca pure i rinnovi. Perché Marotta e Ausilio stanno lavorando col bilancino per confermare il più possibile un gruppo che non solo si è dimostrato vincente, ma in questi ultimi sei mesi ha fatto vedere di avere ancora motivazioni sufficienti per inseguire un nuovo successo. Traduzione: l’Inter pensa che con questi giocatori si possa aprire un ciclo vincente, duraturo nel tempo. E allora ecco perché i rinnovi sono al numero uno dell’ordine del giorno in casa nerazzurra. Anche a costo di tradire qualche linea generale che il club s’è dato”.