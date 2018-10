Brutte notizie per l'Inter e per Luciano Spalletti. Durante il riscaldamento dell'amichevole tra Uruguay e Giappone, Matias Vecino ha avuto un problema muscolare alla coscia destra, che gli ha impedito di scendere in campo.



DERBY A RISCHIO? - Tabarez, che lo aveva inserito nella formazione titolare, ha deciso così di fargli saltare la gara contro i giapponesi: nei prossimi giorni, al rientro in Italia, l'Inter valuterà le condizioni del centrocampista e dovrà decidere sulla sua eventuale indisponibilità in vista del derby di domenica sera.