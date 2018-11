Problema fisico per il terzino croato dell'Inter Sime Vrsaljko, costretto ad uscire al 26' del match di Nations League di Wembley contro l'Inghilterra: al suo posto è entrato Hrvoje Milic, ex Fiorentina e Napoli. È la seconda volta da quando è in nerazzurro che Vrsaljko ha a che fare con dei problemi fisici in un impegno con la nazionale, era infatti già stato sostituito nella partita persa per 6-0 dalla Croazia in casa della Spagna lo scorso 11 settembre, per un infortunio al ginocchio:



DOMANI ESAMI - Non è ancora nota l’entità del problema fisico, ma il calciatore dell’Inter è rientrato in panchina camminando regolarmente sulle proprie gambe, sintomo che non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente grave, anche se sembra ancora una volta il solito ginocchio. Nella giornata di domani si saprà di più in merito alle condizioni del calciatore interista: il problema fisico è stato confermato dall'account Twitter della Nazionale croata, probabilmente di natura muscolare per un allungo su Rashford.