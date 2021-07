Hakan Calhanoglu è tornato a Milano, per la prima volta in nerazzurro: l'ex trequartista del Milan ha sostenuto oggi il primo allenamento con l'Inter, poi settimana prossima dovrebbe entrare a pieno regime in gruppo, tanto che potrebbe già mettere qualche minuto nelle gambe a Lugano, sabato 17 luglio, magari per una ventina di minuti. Nel pomeriggio ha poi affrrontato una seduta da solo, perché i compagni hanno beneficiato di mezza giornata di riposo.



PRIMO INCONTRO CON INZAGHI: LE RICHIESTE - Primo contatto con il Suning Training Centre e, dopo le telefonate di tre settimane fa, il primo incontro con Simone Inzaghi: quantità, qualità e calci piazzati sono le richieste da parte del nuovo tecnico, che intende schierarlo da mezzala sinistra, pronto per accentrarsi.



PRONTO PER LA FLORIDA CUP - Solo 5 allenamenti di ritardo rispetto ai compagni, il turco raggiungerà il top della condizione per la Florida Cup, giovedì 22 luglio: poi domenica al Camping World Stadium di Orlando (ore 18 locali, la mezzanotte italiana) affronterà l'Arsenal e il 28 (stesso stadio, stesso orario) una tra Everton e Millionarios. Ma l'era di Calhanoglu all'Inter è appena iniziata.