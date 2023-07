Una volta chiusa la cessione di André Onana al Manchester United,No, non sarà la scelta del sostituto, o meglio dei sostituti, del portiere camerunese, già individuati da tempo in Trubin e Sommer, bensì sarà la missione per. Per l'attaccante belga si sta lavorando con ilper quello che potrà essere il suo terzo e si spera ultimo trasferimento nella Milano nerazzurra, ma c'è voglia di chiudere in fretta anche per fermare nuove voci di mercato e i rumors sulla- Vi abbiamo raccontato che, che cura gli interessi di Lukaku, in questi giorni ha incontrato informalmente sia l'Inter che il Chelsea confermando ai Blues la volontà dei nerazzurri di presentare un'offerta ufficiale per l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante belga. UnaE quella che sta per iniziare sarà la settimana del 9, non a caso il numero di maglia rimasto ancora libero dopo l'addio di Dzeko e non assegnato a Thuram già acquistato a parametro zero.anche se la richiesta dei Blues resta più alta.he spinge per il nerazzurroche su richiesta di Allegri sta provando ad informarsi per superare i rivali di sempre. In 7 giorni l'affare si può e deve chiudere. Simone Inzaghi vuole una rosa a inizio ritiro quanto più vicina possibile a quella della prossima annata.@TramacEma