La prova del nove riesce bene, anzi benissimo, anche all’che vince la terza partita, a quota nove appunto. Meglio di così non poteva incominciare l’avvicinamento al derby di entrambe le squadre, con la conferma da una parte del vecchio numero 9 rossonero Giroud e la scoperta dall’altra del nuovo numero 9 nerazzurro. Anche lui francese, il sostituto del non rimpianto Lukaku, apre con il suo bel colpo di testa il netto 4-0 con cui i nerazzurri, il cui unico alibi è quello di avere sofferto giovedì sera, contro il Rapid Vienna, per superare il preliminare di Conference League.Al riposo sull’1-0, l’Inter dilaga nella ripresa dimostrando di avereperché non si ferma mai, esaltata dalla classe diche firma la sua seconda doppietta a San Siro, a cavallo del rigore di, grazie alla quale dopo la rete di Cagliari è capocannoniere solitario con cinque gol in tre gare. L’unica novità che riguarda Lautaro è la sua fascia di capitano, perché non si scoprono oggi le sue qualità tecniche. La vera novità che riguarda la squadra, invece, èperché non è un caso se in campionato soltantoE per questo partirà come, non soltanto per quello zero al passivo, ma perché rischia pochissimo come dimostra il fatto checompie appena un paio di interventi sul 3-0, dopo aver toccato più palloni con i piedi che con le mani. Merito del trio difensivo in cui De Vrij non fa rimpiangere Acerbi e soprattutto del grande lavoro dei centrocampisti, a cominciare da Calhanoglu, sempre più prezioso come filtro davanti ai difensori di ruolo.Anche Inzaghi, come Pioli, conferma la stessa formazione per la terza partita consecutiva e l’affiatamento paga perché anche l’Inter, come il Milan, va in vantaggio nel primo tempo. Con la differenza rispetto ai due successi contro il Monza e il Cagliari, che stavolta non decide un gol del solito Lautaro, perché ci pensaa sbloccare lo 0-0, diventando così il primo nuovo acquisto capace di segnare. Ese il francese. Proprio la sicurezza con cui gioca a memoria è la forza dell’Inter che non corre alcun pericolo in difesa. E così bastano le accelerazioni di Mkhitaryan più che di Barella e soprattutto le discese sulle fasce diper liberare le due punte Lautaro e Thuram, in crescente intesa.Salvata da, preferito a Terracciano, bravo a deviare una punizione angolata di Calhanoglu, la Fiorentina bene o male limita i danni ma per sperare almeno nel pareggio, dopo l’intervallo Italiano sostituisce Kouame e il nuovo centravanti argentino. Con Sottil sulla fascia e Nzola al centro l’intenzione è quella di arrivare più spesso dalle parti di Sommer. Come non detto, però, perché l’Inter si chiude bene ai limiti della propria area di rigore e riparte meglio.La prova che la squadra di Inzaghi non soffre di deconcentrazione arriva con un’altra lezione di contropiede che quando è fatto bene è spettacolare. Dumfries, già in gol a Cagliari, sfiora la sua prima rete a San Siro colpendo il palo. Il raddoppio però è nell’aria e infatti arriva poco dopo quando Thuram si allarga sulla sinistra e crossa al centro per, bravo a deviare di destro il pallone del 2-0. Potrebbe bastare così, ma la fame dei nerazzurri non si placa e così arriva anche il terzo gol firmato dasu rigore.Sul 3-0 si vede per la prima volta Sommer che nega due volte il classico gol della bandiera a Sottil, ma soprattutto si vedono gli altri nuovi acquisti dell’Inter. Dopo, che rileva Barella, ecco in un colpo soloal posto dell’applauditissimo Thuram e i due esterni, riserve di lusso della D2 Dumfries-Dimarco. E non a caso, proprio uno degli ultimi arrivati, l’ex juventino e fiorentino, firmando il quinto gol nelle prime tre partite e senza rigori. E il resto è pura accademia aspettando il