L'Inter, complice anche le altalenanti prestazioni di Samir Handanovic, è alla ricerca di un nuovo numero uno a cui affidare le chiavi della porta nelle prossime stagioni.



Nelle ultime settimane la dirigenza nerazzurra, come peraltro confermato da Beppe Marotta, pare abbia deciso di investire su Andrè Onana, estremo difensore in scadenza di contratto con l'Ajax.



Ma sul nazionale camerunense incombe la minaccia gunners: come riportato dal Sun l'Arsenal lo avrebbe scelto come erede di Bernd Leno.