Inter e Genoa sono vicinissime a concludere un'importante operazione di mercato.



Nerazzurri e rossoblù apre vero infatti trovato l'intesa per riportare a Genova il giovane attaccante Eddie Salcedo. Il classe 2001, cresciuto nel vivaio del grifone con il quale ha anche debuttato giovanissimo in Serie A, tornerebbe a Pegli in prestito secco.