Il futuro della panchina dell'Inter potrebbe prendere destinazioni differenti proprio in questi intensi giorni. Luciano Spalletti si gioca tanto nelle quattro gare che porteranno poi al dittico di sfide contro Roma e Juventus ma, salvo clamorosi risultati, l'allenatore toscano dovrebbe dire addio al termine dell'anno. Anche per questo i prossimi giorni saranno decisivi perchè sbroglieranno le situazioni di due dei principali sostituti: Antonio Conte e Josè Mourinho.



LA CAUSA DI CONTE - L'allenatore salentino sarà infatti a Londra nei prossimi giorni per sbrogliare una volta per tutte la causa legale intentata al termine della scorsa stagione contro il Chelsea per il licenziamento e la sostituzione in panchina con Maurizio Sarri. Una causa che secondo il Corriere dello Sport dovrebbe avere esito positivo liberandolo da ogni vincolo. Conte è il preferito dell'ad nerazzurro Beppe Marotta che potrebbe sottoporgli la proposta contrattuale una volta conosciuto l'esito del processo.



MOURINHO ALLENA GIÀ L'INTER - C'è però di più perchè nei prossimi giorni la più grande alternativa a Conte, il grande ex Josè Mourinho tornerà a sedersi ufficialmente sulla panchina nerazzurra. Non sarà quella della prima squadra, bensì quella delle Inter-legends che domenica sfideranno proprio a Londra il Tottenham. Sarà l'occasione per rivedere vecchi amici e rivivere l'emozione dei colori nerazzurri. Il vice-presidente Zanetti, però, potrebbe essere il giusto gancio per rilanciare la propria candidatura.