Dagli ombrelloni dei tifosi ai corridoi degli hotel di mercato. La domanda è solo una:A meno di quindici giorni dal gong delle trattative, il futuro dell'argentino continua a essere un rebus. E le novità - rispetto alla rottura di febbraio e alle nette dichiarazioni di Marotta di inizio luglio - sono nulle.. E proprio nelle cessioni sono riposte tutte le speranze di Mauro: per fargli spazio, occorre (come minimo) sfoltire l'attacco.Le alternative si chiamano Napoli e Inter, con una doverosa postilla. Cadute le piste Monaco (dopo le parole di Wanda) e Roma (dopo il rinnovo di Dzeko),Intanto, il futuro domestico si chiama ancora Milano.. Uno scatto che mostra l'attaccante pensieroso, mentre osserva un orizzonte al momento tutt'altro che definito. La certezza è che sulle spalle non vestirà più il numero 9, altra caratteristica di cui si è impossessato Romelu Lukaku, nuovo bomber e idolo dei tifosi.