Secondo quanto riportato da Cabine Desportiva, nel bilancio 2021-2022, lo Sporting ha inserito i 30 milioni che, da mesi, chiede all'Inter e a Joao Mario. La vicenda risale al 2021: il portoghese rescinde il contratto con i nerazzurri e si accasa al Benfica. Il trasferimento fa infuriare i biancoverdi che avevano chiesto il giocatore ma avevano ricevuto un no come risposta. La diatriba legale nasce dal fatto che il club allenato da Amorim avrebbe dovuto ricevere, da contratto, 30 milioni se il giocatore si fosse trasferito in un altro club portoghese. La cosa è effettivamente accaduta visto il passaggio del calciatore al club del Da Luz, anche se, con l'artificio del parametro zero. Ecco quindi che lo Sporting ha perso questa somma, ma non si arrende.