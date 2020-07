Un futuro da decidere, con una certezza.Per Conte non è né una priorità né una risorsa, lo ha comunicato a Marotta che da settimane è al lavoro per risolvere la situazione. L'idea del club nerazzurro è quella di cedere a titolo definitivo il croato,(l'ex Borussia Dortmund è legato all'Inter fino al 2022, con stipendio da 7,5 milioni di euro lordi a stagione).L'ipotesi Bayern, con il quale Perisic giocherà fino a fine stagione, resta in piedi, ma le parti non sono così vicine. Le parti torneranno a sentirsi settimana prossima, se non si arriverà a un accordo non è da escludere che Perisic possa muoversi verso la Premier.ma al momento nessuno è andato oltre il pourparler.