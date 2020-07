TABELLONE XBOX

Prosegue oggi la seconda edizione del, torneo diche mette a confronto i gamer di alcuni tra i migliori team italiani:. Dopo il successo del team del capitano del Milan su PlayStation 4, le altre tre squadre vanno a caccia del secondo titolo in palio,L'intero torneo vieneed è commentato da un caster d'eccellenza, il pro gamer di Exeed Nello 'Hollywood285' Nigro . Appuntamento come ogni mercoledì alle 21.30 per tanto calcio virtuale ma non solo: prima dell'inizio delle partite,- Come accaduto su PS4, il tabellone Xbox parte con le prime tre partite, seguendo la formula del: due eliminatorie, le vincenti si giocheranno poi l'accesso diretto alla finalissima, in attesa che dal loser bracket (in programma mercoledì prossimo nella tappa finale) emerga la contender per il successo conclusivo. Si riparte come si era partiti, con il, che questa volta saranno rappresentati rispettivamente da Nicolò Mirra ed Emiliano Di Gianni. Nell'altra eliminatoria si affronteranno invece(Matteo Ribera) e(Pavel Romanini).Inter|Qlash (Insa) vs Team Romagnoli (digiannii)Exeed (Ribera) vs Como eSports (Pavel)Vincente gara 1 vs Vincente gara 2