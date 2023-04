Una lunga processione, volti cupi, pochi sorrisi tirati davanti alle telecamere e la sensazione che la misura sia vicina ad essere colma. Questo è lo scenario cui si sono trovati di fronte i giornalisti presenti in sala stampa a San Siro quando hanno visto uscire i dirigenti dell’Inter dopo la sconfitta casalinga con il Monza e la conseguente riunione fiume negli spogliatoi dopo che i calciatori l’avevano lasciato vuoto. Tutti presenti: c’erano, oltre a Inzaghi, Zhang, Marotta, Antonello, Ausilio e Baccin.



FUTURO - Un confronto necessario dopo l’undicesima gara persa in Serie A ma che non è di certo una novità. E che non porterà a stravolgimenti. Lo staff tecnico e quello dirigenziale hanno analizzato la partita e il momento in vista del fondamentale ritorno dei quarti di finale di Champions League col Benfica. Inzaghi ha lasciato San Siro dopo la mezzanotte, seguito, mezz’ora dopo, dal presidente Steven e dalla dirigenza che ha lasciato il Meazza verso l’una.



ULTIMATUM - Si va avanti con l’ex Lazio anche se i fischi dello stadio, esclusa la Curva Nord, sono stati fragorosi. Marotta prima della gara aveva confermato la fiducia in Inzaghi ma il suo futuro è legato a doppia mandata al ritorno col Benfica e alla qualificazione per la prossima Champions. Un ultimatum che i nerazzurri non possono lasciare cadere nel vuoto.