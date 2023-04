IL TABELLINO

. Ieri notte, vincendo, avrebbe potuto superare il Milan, fermato a Bologna, invece(che, tra andata e ritorno, le ha tolto cinque punti) e a rimanere dov’era (quinta), con l’Atalanta alle calcagna (lunedì, se vince a Firenze, la raggiunge).i, ma se non si colgono occasioni come quella con il Monza, con chi sperare di fare punti, avendo assai presumibilmente, una Champions da portare fino in fondo?Il nodo gordiano diventerà sempre più intricato:. In pratica della formazione titolare mancavano Acerbi (entrato dopo appena 5 minuti della ripresa per un infortunio a De Vrij), Brozovic (che a 20 minuti dalla fine ha preso il posto di Asllani), Dimarco e Lautaro Martinez (anche lui in campo al 70’ per Correa). Skriniar, si sa, oltre che già con la testa a Parigi, soffre ancora di schiena. Insomma l’allenatore dell’Inter, forse perché poteva permetterselo, visto come era andata a Lisbona,. Il tecnico del MIlan, sbagliando di grosso, ha schierato un solo titrolare (il portiere Maignan). Spalletti, puntando tutto sullo scontro di martedì in Coppa, ha pensato bene di mettere in campo il Napoli delle riserve.. Invece non solo non è andata così (nel primo tempo solo una conclusione di Correa, deviata da Di Gregorio, e niente altro), ma il Monza, per nulla sottomesso, si è fatto vedere prima in ripartenza con Colpani e Caprari, subentrato a Sensi (infortunato), poi con un colpo di testa di Izzo da calcio d’angolo.Doveva essere un’avvisaglia, invece non è stata colta. E’ vero che, ma è altrettanto vero che, questa volta eseguito da Ciurria, Caldirola parte da fuori area, elude Bastoni (colpevolissimo) e schiaccia in rete.(e ci mancherebbe pure che non l’avesse fatto), ma tanto Lukaku di testa (cross corto di Acerbi), quanto Lautaro (tiro forte dopo grande smarcamento in area) hanno trovato sulla loro strada Di Gregorio, un portiere serio e affidabile. Nulla avrebbe potuto sugli estremi tentativi (eravamo in pieno recupero) di Lautaro e Dzeko, però il pallone è finito fuori.e, anche se Inzaghi ha cambiato solo negli ultimi 10 minuti (con l’ingresso di Dzeko è passato al 4-3-3), Palladino aveva inserito Machin e Birindelli per chiudere l’Inter sugli esterni. Mosse di un tecnico che legge la partita in maniera adeguata e migliora la squadra con i cambi (giusto mettere anche Marlon e Valoti nel finale).La sua partita è stata prevalentemente di ripartenza e, al di là del gol, un altro paio di situazioni se le è sapute creare (tiro di dieci centimetri sopra la traversa di Dany Mota). Il bello è che, dopo avere del tutto espropriato lo spazio agli avversari:Ha fatto un punto in quattro partite, zero gol nelle tre sconfitte casalinghe., ma se deve sottrarre così tante energie e non conferire nemmeno una spruzzata d’entusiasmo per la serie A, allora tutto rischia di diventare vano. Grazie al pareggio del Milan, la zona Champions non è ancora stata buttata. Ma delle due l’una:Sempre che ci sia davvero qualcuno disposto a investire più di un miliardo di euro in un club del campionato italiano.Marcatori: 33’ s.t. CaldirolaAssist: 33’ s.t. CiurriaInter: Onana; Darmian (dal 36’ s.t. Dzeko), de Vrij (dal 6’ s.t. Acerbi), Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani (dal 26’ s.t. Brozovic), Mkhitaryan (dal 26’ s.t. Calhanoglu), Gosens; Correa (dal 26’ s.t. Lautaro), Lukaku.Monza: Di Gregorio; Izzo (dal 40’ s.t. Marlon), Mari, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella (dal 14’ s.t. Machin), CarlosAugusto; Colpani (dal 14’ s.t. Birindelli), Sensi (Dal 29’ Caprari); Dany Mota (dal 40’ s.t. Dany Mota).Ammoniti: Izzo, Mkhitaryan, Brozovic, CaprariEspulsi:Arbitro: Luca Pairetto