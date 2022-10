Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato a Sky Sport in vista della gara contro il Viktoria Plzen. Queste le sue parole: "Sapevamo nel giorno del sorteggio che non eravamo stati fortunatissimi ma che ce la saremmo giocata. Domani abbiamo una grande occasione davanti ai nostri tifosi ma troveremo una squadra che sta dominando il suo campionato e dovremo fare attenzione".



L'Inter a volte ha fallito partite che sembravano facili.

"L'anno scorso abbiamo avuto una situazione analoga, quest'anno capita la stessa cosa e dobbiamo fruttare l'occasione. Sarebbe importantissimo vincere domani, per centrare il primo obiettivo stagionale".



Lukaku tornerà tra i convocati?

"Lui e Gagliardini torneranno. Brozovic manca ancora qualche giorno, vedremo se riusciremo ad accelerare. Sta lavorando due volte al giorno per rientrare velocemente".