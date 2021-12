A margine della sfida contro la Salernitana, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Sky



"La squadra è consapevole del fatto che contro la Salernitana non sarà una gara semplice, in casa hanno sempre fatto ottime partite e servirà una prestazione importante. Non giochiamo per mettere pressione ad altri, dobbiamo solo guardare a noi stessi e sappiamo cosa ci aspetta stasera. Il nostro cammino è ancora lungo e difficile, servono ancora due sforzi per l'ottava e la nona partita. Eriksen? Mi spiace tantissimo non averlo allenato, gli mando un grandissimo abbraccio e gli faccio un grosso in bocca al lupo. Sarebbe stato un grande piacere allenarlo".