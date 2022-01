Al termine della sfida vinta contro la Lazio, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato così di Bastoni e Sanchez.



«Bastoni ha il dna del campione, sono due anni che non sbaglia una partita. Sanchez? Io non l’ho avuto il primo mese e mezzo per una lesione al polpaccio, poi si è sistemato e a ogni allenamento ha cercato di convincermi. È sempre positivo, è dentro al gruppo. Ho la fortuna di avere quattro attaccanti molto forti, devo fare delle scelte e loro lo sanno. Alexis è una risorsa per tutti noi. E no, sul mercato non ho chiesto un attaccante di peso come alternativa: sono felice di quelli che ho».