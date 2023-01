L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato a Sportmediaset dopo la vittoria della Supercoppa Italiana contro il Milan. Tanta la felicità per il 3-0 finale e per il trofeo alzato al cielo.



PARTITA PERFETTA - "Sono stati bravissimi i ragazzi a completare una partita perfetta".



OBIETTIVO STAGIONALE - "La coppa è importantissima, era il secondo obiettivo stagionale e da allenatore è una gioia vedere una squadra giocare così".



RINCORSA CAMPIONATO - "Spinta per recuperare in campionato? Assolutamente sì, ma stasera ci godiamo questo trofeo perché vincere così in una finalissima contro il Milan è bellissimo".