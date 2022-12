Di seguito alcune parole del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ai microfoni di Sport Mediaset:



“Il mio rapporto con i giocatori? Non so se il rapporto può essere un difetto, so che in tutte le mie esperienze nessuno mi ha mai mancato di rispetto e questa è la cosa più importante. Io ed il mio staff abbiamo un grande rapporto coi ragazzi, ma senza mai mancanze di rispetto. I ragazzi lo sanno, che hanno il mio rispetto”.