Gli Autogol intervistano in esclusiva Giuseppe Marotta e Simone Inzaghi, amministratore delegato e tecnico nerazzurro, nella sede dell’Inter.



SUL FANTACALCIO - Inzaghi: "Non lo faccio e non l’ho mai fatto. Ma mio figlio Tommaso già qualche giorno prima della partita mi chiama per avere informazioni sulla formazione. I giorni prima noi allenatori siamo già confusi di nostro".



Marotta: "Io non l’ho mai fatto, ma qui in ufficio lo fanno tutti. Non so se lo farei è difficile indovinare le formazioni":



SULLO SPOGLIATOIO - Inzaghi: "I ragazzi sono tutti simpatici, Brozovic e Barella sono i più vivaci, estrosi. Handonovic è simpatico ma ha i suoi modi e i suoi tempi, è il nostro capitano. Anche De Vrij gli somiglia molto. A cena porterei Brozovic, perché Lukaku deve stare in forma, e Barella mi fa spendere troppo per il vino".



Marotta: "Per una figlia sceglierei Barellino. Piace alle mamme e alle nonne. A Lukaku lo portiamo in vacanza".