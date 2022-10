Simone, tecnico, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la: "Abbiamo avuto il controllo della gara dell’inizio alla fine, da allenatore avevo paura ma dobbiamo continuare così. Le cose stanno andando bene e devono andare meglio"."Soluzione differente no. Asllani sta lavorando bene e cresce di giorno in giorno.ha cominciato in ritardo e ha avuto un problema a Lecce,in quel ruolo mi sta dando ottime risposte. Asllani giovane e di prospettiva"."Noi allenatori lo siamo sempre, lo ero anche a Roma. È normale che le cose non stessero funzionando, si guardava agli 84 punti dell’anno scorso come una sconfitta, dietro al Milan.Ci sono pressioni e ci saranno sempre. So quello che faccio""Non parlerei di rivoluzione. Porta? Un Onana a questi livelli mi impone una scelta tutte le domeniche. Anche per il portiere, come per altri ruoli, voglio avere la possibilità di scegliere. È una risorsa fondamentale"."Sta lavorando giornalmente, non c’erano ancora le condizioni per portarlo nei 23 oggi. Ha subito un infortunio che non gli era mai capitato prima in carriera e vedo la voglia che ci mette per tornare in campo. Così come gli altri"."Io e il mio staff stiamo insieme da 10 anni e le nostre squadre hanno corso tutto l’anno. È un calendario anomalo, ma lo è per tutti. I risultati e le vittorie sono quelli che ti fanno recuperare le convinzioni".