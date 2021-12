Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, parla a Inter Tv del momento della sua squadra: "​Normale essere soddisfatti. Siamo molto contenti del titolo d'inverno, ma sappiamo che non finisce nell'albo d'oro. Siamo contenti, è una bella sensazione ma deve essere uno stimolo per farci dare ancora di più".



I SEGRETI DELL'INTER - "Siamo in un bel momento e i ragazzi sono tutti coinvolti, abbiamo avuto l'opportunità di lavorare bene nonostante le molte partite. Il nostro percorso però è ancora lungo, abbiamo visto che i vertici della classifica cambiano continuamente ma noi siamo in linea con ciò che la società ci ha chiesto, ovvero tornare agli ottavi di Champions e mantenere le prime 4 posizioni. La squadra sta lavorando bene, ma sappiamo che le insidie sono tante".