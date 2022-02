L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha concesso alcune dichiarazioni a Prime Video in vista della partita contro il Liverpool: "Sarà una bella serata da vivere, sono contento per i tifosi, la società e i ragazzi. Affrontiamo una squadra con un grandissimo blasone, si parte da 0-0, probabilmente sulla carta loro sono favoriti ma sarà la cura dei dettagli a fare la differenza. Veniamo dalle gare con Milan e Napoli dove abbiamo fatto un punto ma abbiamo espresso ottime cose. Col Liverpool dovremo essere concentrati come facciamo sempre, sapendo che loro in ogni zona del campo ti possono creare grandi problemi".